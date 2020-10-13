İstanbul’da sağanak etkili oluyor

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış ile iş çıkışı birleşince trafik yoğunluğunun da arttığı görüldü. İBB verilerinde trafik yoğunluğu yüzde 81’lere yükseldi.

METEOROLOJİ’DEN MARMARA VE EGE’YE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava durumu değerlendirmelerinde özellikle Marmara ve Ege bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarıları yapılmıştı.

YAĞIŞ, TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

İstanbul’un birçok ilçesinde etkili olan sağanak bazı bölgelerde kısa sürse de trafiği olumsuz yönde etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluğu haritasında yüzde 81’lik yoğunluk dikkat çekti.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’de yer alan bilgilere göre, İstanbul’da havanın 24 derece seviyelerinde ve parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü ise yağış beklenmiyor.