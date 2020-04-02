İstanbul’da sağanak etkili oluyor! Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu değerlendirmelerini paylaşırken, yeni uyarılarda da bulundu. Özellikle İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlı havanın yarın da devam edeceği bildirildi. Marmara Bölgesi’nin yanı sıra Batı ve Doğu Karadeniz Bölgeleri ile Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yağışların hafta sonu da devam edeceği tahmin ediliyor. Vatandaşlar ise yarınki havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte il il hava durumu tahminleri ve Meteoroloji’den yapılan uyarılar…

İL İL HAVA DURUMU

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelerde yağışların; ülkemizin büyük kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, sabah saatlerinde Edirne, Çanakkale, İzmir ve Aydın kıyılarında, öğleden sonra Marmara’nın kuzey ve batısı ile Bursa, Antalya’nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana’nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI!

İstanbul’da bugün öğleden sonra başlaması beklenen sağanak yağışın yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar etkili olacağı ve metrekareye 20-40 kg yağış bırakacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Cuma günü akşam saatlerine kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adana'nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.