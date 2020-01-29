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İstanbul’da sağanak! Trafik durma noktasına geldi

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 83'e ulaştı.

18:53 -
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İstanbul’da sağanak! Trafik durma noktasına geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayarak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altında ve duraklarda bekleyerek yağmurdan kaçmaya çalışırken, hazırlıklı olanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti.

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Mesainin bitimiyle birlikte ise İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşandı. Yer yer İstanbul trafiğinin durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 83’e çıktığı görüldü. İHA

istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meteoroloji trafik
Son güncelleme: 18:54 29.01.2020
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