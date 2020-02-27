İstanbul’da sağanak ve fırtına hayatı felç etti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından beklenen lodos dün gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

Şehrin birçok noktasında hissedilen lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim Meydanında yürüyen vatandaşlar kuvvetli lodosun etkisiyle zaman zaman ayakta durmakta dahi zorlandı.

Güngören Mevlana Camii minaresinin esen şiddetli rüzgar nedeniyle kurşun kaplamaları yerinden söküldü.

LODOS YERİNİ SAĞANAĞA BIRAKTI

Anadolu yakasında da akşam saatlerinde lodosun yerini sağanak yağış aldı. Kadıköy’de bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Aralıklarla çakan şimşekler nedeniyle akşamın karanlığı aydınlandı.

SÜRÜCÜLER YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Silivri’de fırtına ve yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı caddelerde ve sahil kordon boyunda yer yer su birikintileri oluştu.

Fırtına ve yağış nedeniyle vatandaşlar yürümekte zor anlar yaşadı. Sürücüler ise zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

BİNANIN ÇATISI UÇTU

Zeytinburnu’nda 5 katlı binanın çatısı otomobilin üzerine uçtu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. (DHA/İHA)