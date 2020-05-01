İstanbul’da sağlık çalışanları için 105 sefer!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokağa çıkma yasağında sağlık çalışanlarının ev ve işyerlerine ulaşmalarında sorun yaşamamaları için bir takım önlemler aldı. Önlemleri anlatan İETT Avrupa İşletme Müdürü Mustafa Bülbül, ilk sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde, sağlık çalışanlarının iş yerlerine ulaşma konusunda sorunlar yaşadığını hatırlatarak bu sorunların yeniden yaşanmaması için İBB'nin bir takım önlemler aldığını söyledi.

HASTANELER TEK TEK ARANDI

İETT olarak İstanbul'da hizmet veren hastaneleri teker teker aradıklarını anlatan Bülbül şöyle devam etti:

* Şehrimizde, 77'si kamu, 160'ı özel olmak üzere toplamda 237 hastane var. Bu hastanelerimize sokağa çıkma yasağı boyunca mevcut tarifeli seferlerimizle ilgili bilgi verdik.

* Onlarda bu seferlere bakarak, kendi ihtiyaçlarına göre ekstra seferler istediler. Biz de aldığımız bu geri dönüşlerle araç ve şoför sayısında planlama yaptık. Sağlık çalışanlarımızı, evden işe, işten de eve taşıyoruz. Bu taşıma işlemi için her hangi bir ücret almıyoruz.

Bülbül, 1 Mayıs itibariyle 40 planlanmış hastane tahsis görevlerinin olduğunu, bu sayının Cumartesi 35, Pazar ise 30 olacağını kaydetti. Böylece İETT, üç günlük sokağa çıkma yasağı boyunca sağlık çalışanları için 105 sefer düzenlemiş olacak.

13’Ü KOLTUKTA, 7’Sİ AYAKTA

Sağlık çalışanlarını taşıyan İETT otobüsünde görevli Mesut Keşkekçi ise otobüslerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına tam olarak uyulduğunu belirterek, “Toplamda bir otobüste 20 kişiye hizmet veriyoruz. Sağlık çalışanlarının 13'ü koltukta otururken, 7'si ayakta yolculuk ediyor” dedi.