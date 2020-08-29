İstanbul’da sahte altın satan dolandırıcılar yakalandı

Altın fiyatlarındaki önlemez yükseliş dolandırıcıların da iştahını kabartı. Son günlerde sıkça haberlere konu olan sahte altın dolandırıcılığının son örneği İstanbul’da yaşandı.

Avcılar’da yaşayan R.B., Suriyeli bir kişinin kendisine sahte altın satarak dolandırmaya çalıştığını belirterek polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, R.B.’nin dolandırıcıyla buluşmasını istedi.

DOLANDIRICILARLA BULUŞTU

Randevu verilen adrese giden R.B. sahte altın dolandırıcılarıyla buluştu. Ucuz altınları müşteki R.B.'ye satmak isteyen şüpheliler Mecit. M., Hamit. M. ve Samir A. polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Şahısların üzerinden çıkan 635 adet sahte altın sikke muhafaza altına alınırken şüphelilerden Samir. A.'nın daha önce de benzer suçlardan araması olduğu tespit edildi. Şüpheliler yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.