Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da sahte altın satan dolandırıcılar yakalandı

İstanbul Avcılar'da irtibata geçtikleri kişilere sahte altın satmaya çalışan 3 kişi durumdan şüphelenip ihbarda bulunan bir vatandaş sayesinde yakalandı. Suçüstü yakalanan şüphelilerin üzerinden 635 adet sahte altın sikke çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

14:16 -
Haberler Gündem
İstanbul’da sahte altın satan dolandırıcılar yakalandı

Altın fiyatlarındaki önlemez yükseliş dolandırıcıların da iştahını kabartı. Son günlerde sıkça haberlere konu olan sahte altın dolandırıcılığının son örneği İstanbul’da yaşandı.

Avcılar’da yaşayan R.B., Suriyeli bir kişinin kendisine sahte altın satarak dolandırmaya çalıştığını belirterek polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, R.B.’nin dolandırıcıyla buluşmasını istedi.

Foto: SÖZCÜ / Şüphelilerin üzerinden 635 adet sahte sikke çıktı.

DOLANDIRICILARLA BULUŞTU

Randevu verilen adrese giden R.B. sahte altın dolandırıcılarıyla buluştu. Ucuz altınları müşteki R.B.'ye satmak isteyen şüpheliler Mecit. M., Hamit. M. ve Samir A. polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Şahısların üzerinden çıkan 635 adet sahte altın sikke muhafaza altına alınırken şüphelilerden Samir. A.'nın daha önce de benzer suçlardan araması olduğu tespit edildi. Şüpheliler yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Altın istanbul Polis
Son güncelleme: 14:21 29.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more