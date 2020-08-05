İstanbul’da sahte deterjan operasyonu

Polisi harekete geçiren sahtekarlık olayı; Tuzla, Orhanlı Mahallesi, Ayvazpınar Caddesi üzerindeki boş bir depoda yaşandı. Depoda sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaşan ekipler bir süre adresi izlemeye aldı. Bilginin doğru olduğu anlaşılınca da adrese operasyon düzenlendi.

3 TON SAHTE DETERJAN

Yapılan aramalarda, 10 kiloluk ambalajlar halinde 3 ton sahte deterjan, bin adet farklı markalara ait ambalaj, 2 ambalaj makinesi, 2 ton 600 kilo toz sabun, 7 buçuk ton kaya tuzu ve deterjan yapımında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.

İŞLETME SAHİBİ SERBEST BIRAKILDI

İşletme sahibi Serkan U. gözaltına alınırken iş yerinin çalışma ve işletme ruhsatı olmadığı belirlendi. Hakkında “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapılan Serkan U.’nun sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.