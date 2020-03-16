İstanbul’da sahte içki operasyonu!

Kartal, Yunus Emre mahallesindeki bir adreste sahte alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçen İstanbul Emniyetine bağlı Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmaların arından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Baskında, bir şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Adreste yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 380 mermi, 75 litre saf alkol, faklı firmalara ait içine sahte alkol doldurulmuş 24 şişe içki, 29 boş şişe, sahte bandrol ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

ÇÖPTEN TOPLANAN ŞİŞELER

Uzmanlar, sahte alkol üreten bazı şüphelilerin, özellikle alkollü içki servisi yapan restoran ve eğlence merkezlerinin çöplerindeki şişeleri toplattıkları belirtti. Sahte içki imalatçılarının bu şişeleri aracılardan satın aldıkları daha sonra da sahte içki doldurulan şişelerin, sahte bandrollerle yeniden piyasaya sürüldüğü öğrenildi.