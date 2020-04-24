İstanbul’da sahura ne kadar kaldı? İstanbul’da sahur saat kaçta? İşte 2020 İstanbul imsak vakti…

Ramazan Ayı’nda ilk gün geride kaldı. Milyonlarca müslüman oruç ibadeti için ilk iftarını yaptı ve ikinci gün için sahur saatini beklemeye başladı. Türm yurtta olduğu gibi istanbul’da da milyonlarca Müslüman sahurun saat kaçta olduğunu ve ne kadar kaldığını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan veriler doğrultusunda İstanbul’da sahura ne kadar kaldığını, ve gün gün imsak vakitlerini sayfamızdan görebilirsiniz. İşte 2020 İstanbul sahur saatleri…

İSTANBUL’DA SAHURA NE KADAR KALDI?



İstanbul’da ilk iftar yapıldı ve ikinci gün orucu için sahura kalkılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 İstanbul İmsakiyesine göre, İstanbul’da bugün sahur saat 04.27’de yapılacak.

SAHUR NE DEMEKTİR?

Sahur: Oruç tutmak için sabah namazından önce sahur vaktinde yemek yenir. Geceleyin kalkılan zamana “sahur”, bu zamanda yenilen yemeğe de “sahur yemeği” denir.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SAHUR DUASI NEDİR?

Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…”

ORUCU BOZUP SADECE KAZAYI GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?

Yolculuk, hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kazası gerekir. Ayrıca, abdest alırken boğaza su kaçması gibi kasıt olmaksızın yemek-içmek; çiğ pirinç gibi beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mûtat olmayan veya toprak gibi insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozup, sadece kazasını gerektirir. Keffâret ve adak oruçları ile nâfile oruçların başlanıp bozulması durumunda kazâ edilmeleri gereklidir.

Ramazan'da bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günahtır. Cinsel birleşme dışında tatmin, ağza giren yağmur, kar veya dolunun istemeyerek yutulması, abdest alırken, yıkanırken veya yüzerken suyun istemeyerek yutulması, kasten ağız dolusu kusulması orucu bozar ve bozulan orucun kaza edilmesini gerektirir.

İmsak vaktinin girip girmediği konusunda şüphesi bulunan kimse yiyip içmeye devam ederken o esnada ikinci fecrin doğmuş olduğu ortaya çıksa, oruç bozulur ve kazâ edilmesi gerekir. Aynı şekilde güneşin battığını zannederek iftar ederken güneşin henüz batmadığı anlaşılsa yine kazâ gerekir. Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulmuş olduğu zannıyla veya gece niyetlenemeyip gündüz niyetlendikten sonra, gündüz yapılan bu niyetin niyet sayılmayacağı zannıyla günün geri kalan kısmında bilerek bir şey yiyip içmek veya cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

RAMAZANDA ORUÇLUYKEN YOLCULUĞA ÇIKAN KİMSE, YOLCULUK SEBEBİ İLE ORUCUNU BOZARSA NE GEREKİR?

Ramazan'da sefer mesafesi (en az 90 km.) bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır.

Başlanan bir ibadetin mazeret yoksa tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olduğu için, eğer orucunu seferîliği başladıktan sonra bozarsa kendisine keffâret gerekmez, sadece kaza gerekir. Hz. Peygamberin (s.a.s.) Mekke'nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kadîd denilen yere varınca orucunu bozması savaş şartlarının gereği olarak değerlendirilebilir.