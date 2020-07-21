İstanbul’da silahlı saldırı! 10 ve 18 yaşındaki iki kişi vuruldu

Olay, akşam saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi 56/A Sokak’ta yaşandı. 1 Temmuz’da da Güneş Caddesi’nde, akşam saatlerinde yine husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıkmış ve Derman H. ile Kadir H. açılan ateş sonucu yaralanmıştı.

Husumetli kişiler bu sefer Yeşiltepe Mahallesi’ne arabayla gelerek sokakta bulunan, 10 yaşındaki Gökay G. ve 18 yaşındaki Kadir H.’ye ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu iki kişi yaralandı.

SALDIRGANLAR KAYIPLARA KARIŞTI

Yaşanan olay sonrası yaralananlara çevredekiler müdahale ederken polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırganlar ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri şahısları tespit ederken yakalamak için çalışma başlattı.

SOKAKTAKİ BİR ARABAYA KURŞUNLAR İSABET ETTİ

Sokakta açılan ateş sonucu, sokak içinde park halinde bulunan bir araca mermiler isabet etti. İki farklı yerde arabada hasar meydana gelirken araç sahibi o anları anlattı.

İsmail Erten, şunları söyledi:

* İki el silah sesi geldi. Millet herkes koşuşturmaya başladı. İki tane yaralı vardı. Polisler geldi geldikten sonra arabadaki izi gördü. Bana ‘daha önceden bu iz var mıydı?’ diye sordu. Ben de yeni olduğunu söyledim.

* Yaralıları vurduktan sonra gördük. Yerde yatıyordu iki yaralı vardı biri 10 yaşında bir çocuktu.

“BİRİNİN DURUMU AĞIRDI”



Görgü tanığı Rahime Güneş ise o anları anlatarak, “Silah sesi duyduk çocuk ağır şekilde yerde yatıyordu. Birisi küçüktü sırtından vurulmuştu. Birinin durumu ağırdı. Apar topar hastaneye götürdüler” ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri daha önce de silahlı kavgaya karışan kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. İHA