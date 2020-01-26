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İstanbul’da silahlı saldırı!

Beyoğlu'nda sokakta yürüyen bir kişi, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı. Polis, güvenlik kameralarından saldırganı bulmaya çalışıyor.

21:45 -
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İstanbul’da silahlı saldırı!

Olay, Kadımehmet Efendi Mahallesi, Kurt Çelebi Camii Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen S.A. Kurt Çelebi Camii’nin yan sokağına geldiğinde silahlı saldırıya uğradı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.A. ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. DHA

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Son güncelleme: 21:50 26.01.2020
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