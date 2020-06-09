Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da şok görüntüler!

İstanbul Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda gençler, corona virüsü salgınına aldırmadan müzik eşliğinde halay çekti. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

07:44 -
Haberler Gündem

Türkiye’de corona virüsü kaynaklı ölümlerin ve vaka sayısının azalmaya başlamasıyla birlikte 1 Haziran’dan itibaren normalleşme süreci başlatıldı. Corona virüsü salgını kapsamında alınan birçok kısıtlama kararı normalleşme takvimiyle birlikte kaldırıldı.

Kısıtlama tedbirlerinin kaldırılmasını fırsat bilen içinde gençlerin ağırlıkta olduğu vatandaşlar, Şişli’de bulunan Maçka Demokrasi Parkı’na akın etti. Burada müzik eşliğinde halay çekerek eğlence yaptı.

FOTO: DHA

MASKESİZ, SOSYAL MESAFESİZ EĞLENCE

Sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları gözlenen vatandaşların kimisi müzik eşliğinde eğlenirken kimisi ise çimlerin üzerine oturarak arkadaşlarıyla sohbet etti.

Vatandaşların halay çekmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

İLGİLİ HABERAskere gitmeden önce babasını ziyaret etti, mahalle karantinada!Askere gitmeden önce babasını ziyaret etti, mahalle karantinada!

baba cep telefonu Corona demokrasi Diyarbakır istanbul Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more