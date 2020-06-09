İstanbul’da şok görüntüler!

Türkiye’de corona virüsü kaynaklı ölümlerin ve vaka sayısının azalmaya başlamasıyla birlikte 1 Haziran’dan itibaren normalleşme süreci başlatıldı. Corona virüsü salgını kapsamında alınan birçok kısıtlama kararı normalleşme takvimiyle birlikte kaldırıldı.

Kısıtlama tedbirlerinin kaldırılmasını fırsat bilen içinde gençlerin ağırlıkta olduğu vatandaşlar, Şişli’de bulunan Maçka Demokrasi Parkı’na akın etti. Burada müzik eşliğinde halay çekerek eğlence yaptı.

MASKESİZ, SOSYAL MESAFESİZ EĞLENCE

Sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları gözlenen vatandaşların kimisi müzik eşliğinde eğlenirken kimisi ise çimlerin üzerine oturarak arkadaşlarıyla sohbet etti.

Vatandaşların halay çekmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

İLGİLİ HABER Askere gitmeden önce babasını ziyaret etti, mahalle karantinada!