İstanbul’da sokağa çıkma yasağı öncesi kilometrelerce kuyruk oluştu

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında TEM Otoyolu Hadımköy gişeleri mevkiinden geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından denetlendi.

CEZA KESİLDİ

Trafik polisleri Çatalca istikametinden geçen tüm araçları tek tek durdurdu. Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan sürücülere Kabahatlar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca aracında 20 yaş altı çocuk bulunan kişilere de cezai işlem uygulandı.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Öte yandan çocukları ile seyahat eden bir aile polis ekiplerine tepki göstererek çocukları bırakacak yerleri olmadığını o yüzden seyahat etmek zorunda olduklarını söyledi. TEM otoyolu Hadımköy kavşağında oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi. İHA

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