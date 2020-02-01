İstanbul’da sokak ortasında akılalmaz görüntü

Sancaktepe Atatürk Mahallesi Çınar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Hatice L. semt pazarından alışveriş yaptıktan sonra evine dönmek üzere yaya olarak yürürken, yanına yanaşan bir otomobilden 2 kişi indi.

Araçtan inen Beşir Ç. silah çekerek Hatice L.'nin araca binmesini istedi. Ancak Hatice L., kaçırma girişimine direnerek araca binmek istemedi. Bu sırada diğer kişi, 37 yaşındaki kadının başına sopayla vurdu. Hatice L., yere yığılırken çevredekiler duruma müdahale etti.

Kaçırmaya çalıştıkları kadını araca bindirmeye çalışan 2 kişi, çevredekilerin müdahalesi üzerine kaçmak zorunda kaldı.

HATİCE L. HASTANEYE KALDIRILDI

Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, durum polise haber verildi. Hatice L. ise hastaneye götürüldü. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Şüpheli Beşir Ç. olaydan 4 gün sonra gözaltına alındı. İfadesi alınan Beşir Ç.'nin “Eşimi kanserden kaybettim. Son zamanlarda, köylüm olan Hatice L.'den hoşlanmaya başlamıştım” dediği öne sürüldü. Hatice L.'yi evlenmek için kaçırmaya çalıştığını öne süren Beşir Ç.'ye yardım eden Adem I.'da emniyete giderek teslim oldu.

TUTUKLANDILAR

Güvenlik kameralarına da yansıyan kaçırma girişimiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.