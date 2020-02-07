Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı!

Kadıköy'de otomobilden açılan ateş sonucu sokakta bir kişi bacağından yaralandı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, olay yerinde saldırıda kullanıldığı tahmin edilen silah bulundu.

21:57 -
Haberler Gündem
İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı!

Olay, Osmanağa Mahallesi Dere Gazinosu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen ve ismi öğrenilemeyen kişiye beyaz otomobilden ateş açıldı.

Sokakta yürüyen adam bacağından yaralanırken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Sağlık ekipleri bacağından vurulan yaralıyı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

Ekipler olayda kullanıldığı tahmin edilen silahı bularak muhafaza altına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de sokakta delil aradı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. DHA

İLGİLİ HABERDiyarbakır'da silahlı çatışma: Mahalle savaş alanına döndüDiyarbakır'da silahlı çatışma: Mahalle savaş alanına döndü
beyaz çatışma Diyarbakır istanbul Kadıköy Polis Sağlık saldırı silahlı saldırı
Son güncelleme: 22:05 07.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more