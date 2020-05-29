İstanbul’da sosyal yardım talebi 2 katına çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, 2020 yılı Nisan ayında, İBB Beyaz Masa'ya yapılan başvuruları değerlendirdi.

Değerlendirme sonuçlarına göre Beyaz Masa'ya başvuru bir önceki aya göre yüzde 6 arttı ve 812 bin 203 oldu. Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların yüzde 16.7'si İGDAŞ, yüzde 18.7'si İSKİ ile ilgili oldu. Başvurularda en fazla artış İGDAŞ'ta gerçekleşirken, İSKİ başvurularında azalma gözlemlendi.

TALEP 2 KAT ARTTI

Yapılan toplam 812 bin 203 başvurunun yüzde 6.8'i şikâyet, yüzde 40.9'u talep ve yüzde 52.3'ü ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti.

Ocak ayında yüzde 16.3, Şubat ayında yüzde 12.6, Mart ayında yüzde 21.9 olarak gerçekleşen talep başvurularının payı Nisan ayında iki kat artarak yüzde 46.7'ye yükseldi.

GIDA VE SOSYAL YARDIM İSTEDİLER

Taleplerde sosyal desteklerle ilgili konular hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk sırada gelirken bilgi istemi konusunda ise sosyal yardımlar, İstanbulkart Gıda ve anlık otobüs bilgisi öne çıktı. Hem erkekler hem kadınlar erzak kolisi yardımı, sosyal yardım ve İstanbulkart Gıda konularında taleplerini iletti.

EN FAZLA ŞİKAYET ULAŞIMDAN

Beyaz Masa'ya gelen şikâyetlerin yüzde 45.8'ini ulaşım, yüzde 20.5'ini kent ve toplum düzeni ile ilgili iken bilgi istemi ve talep başlıklarında sırasıyla yüzde 44.2 ve yüzde 84.9 ile sosyal destek hizmetleri ilk sırada yer aldı.

İGDAŞ ve İSKİ'ye gelen şikâyetlerle birlikte değerlendirildiğinde, ulaşım şikâyetinin toplam payı yüzde 35.3 olarak gerçekleşti.

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar “denetim”, “sosyal yardımlar” ve “durak/güzergah ihlali” oldu.

Bilgi isteminde “sosyal yardım”, “anlık otobüs bilgisi” ve “İstanbulkart Gıda”; talep başvurularında ise “erzak kolisi yardımı”, “sosyal yardım” ve “İstanbulkart Gıda” sıralamada öne çıktı.

BAŞVURULARIN YÜZDE 88.2'Sİ ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU

Mart ayında Beyaz Masa'ya gelen başvuruların yüzde 88.2'si çözüme kavuşturulurken, yüzde 11.8'inin çözüm süreci devam ediyor.

Bilgi istemi başvurularının yüzde 96.2'sine, şikâyet başvurularının yüzde 4.9'una, talep başvurularının ise yüzde 13.1'ine başvuru günü içerisinde karşılık verildi.