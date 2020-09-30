İstanbul’da suç örgütlerine operasyon!

Operasyon İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay, savcılığa yapılan bir şikayetle ortaya çıktı.

Bazı çete üyelerinin kendisine zorla çek- senet imzalattığını iş yerini zorla elinden almaya çalıştıklarını söyleyen bir esnafın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

İKİ SUÇ ÖRGÜTÜ

Organize Polisinin yaptığı çalışmalarda, Veli Ş. ve Kadir Y.'nin elebaşlığını yaptığı 2 suç örgütüne ulaşıldı. Sancaktepe ve Çekmeköy'de bir çok olaya karışan, birbirleriyle çatışan çetelerin, iş yeri sahiplerine tehditle çek ve senet imzalatarak borçlu gösterdiği anlaşıldı. Senetlerle iş yeri sahiplerinin mallarına el koyan çete üyelerinin senet imzalamayanları silahla tehdit ettiği belirtildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNİN PKK’DAN VE CİNSEL İSTİSMARDAN KAYDI ÇIKTI

Polis ekipleri iki çetenin de benzer yöntemle haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. İmza atmamakta direnen dükkan sahiplerinin ise iş yerlerinin kurşunlandığı belirlendi. Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda suç örgütü elebaşı Veli Ş.’nin PKK üyeliğinden ve silahlı terör örgütü kurmaktan 2 kaydı olduğu belirtildi. Örgüt yöneticilerden birinin ise organize ekiplerince yapılan takip sırasında, ilçe ekiplerince cinsel istismardan yakalandığı öğrenildi. H.Ş isimli şüphelinin 17 yaşında bir erkek çocuğuna tecavüz iddiasıyla cezaevinde olduğu öne sürüldü.

52 ADRES

Teknik ve fiziki takip çalışmalarında şüphelileri tek tek tespit eden ekipler 28 Eylül'de operasyon düzenledi. Sabah saat 05.30'da Sancaktepe, Çekmeköy, Ataşehir, Tuzla ve Silivri'de 52 adres ile Çorum, Muğla ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 31 şüpheli yakalandı.

21 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 7'si kurusıkı 12'si ruhsatsız 19 tabanca, 2 pompalı tüfek, 550 adet değişik çapta mermi, 1 tabanca susturucu aparatı, 1 pointer (hedef gösterici lazer) 1 seyyar dipçik, 1 polis rozeti ve kelepçe, 2 kurşun geçirmez balistik yelek ile 102 gram narkotik madde ele geçirildi.

27 KİŞİYE 13 MİLYONLUK SENET

Aramalarda ayrıca 13 milyon 538 bin 240 lira değerinde kesilmiş çek ve senet bulundu. Zorla imzalatıldığı öne sürülen çek ve senetler tek tek incelendi. Senetlerin 27 ayrı işyeri sahibine imzalatıldığı öğrenildi.

CEPHANELİK GİBİ

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi. Silahların adeta küçük bir cephaneliği anımsatması dikkat çekti.