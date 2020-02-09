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İstanbul’da Süper Ay böyle görüntülendi! Süper Ay nedir?

2020 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü. Süper Ay'ı izlemek isteyen bir çok kişi akşam saatlerinde gökyüzüne odaklandı. Çıplak gözle izlenebilen doğa olayında Ay, Dünya’ya en yakın noktaya ulaştığında yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözüküyor. Peki Süper Ay nedir? İşte İstanbul'da da izlenebilen ay tutulmasının görüntüleri...

23:41 -
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İstanbul’da Süper Ay böyle görüntülendi! Süper Ay nedir?

2020 yılının ilk Süper Ay’ı İstanbul’da görüldü. Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul’dan izlendi. Dünya’ya en yakın konuma gelen Ay seyrine doyulmaz bir manzara oluştururken, İstanbul’da havanın bulutlu olmaması Ay’ın net olarak izlemesine neden oldu.

SÜPER AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya'ya en yakın noktaya ulaştığında yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözüküyor. Ay tutulması da Dünya'nın Güneş ile Ay'ın arasına girip, Ay'ın üzerine gölgesinin düşmesiyle oluyor.Süper Ay tutulması da bu iki olayın aynı anda meydana gelmesiyle yaşanıyor.

Süper Ay tutulması sırasında, Dünya'nın arkasından gelen Güneş ışınlarının Ay'ı kızıla boyaması nedeniyle bu olaya ‘Kızıl Ay tutulması' ya da ‘Kanlı Ay tutulması' da deniyor.

SÜPER AY NE ZAMAN?

Kar Ayı olarak da bilinen ilk Süper Ay, 9 Şubat’ta gözlemlenebilecek. Yılın diğer Süper Ayları ise 9 Mart, 8 Nisan ve 7 Mayıs’ta gözlenebilecek.

Dünya Güneş istanbul Süper ay
Son güncelleme: 23:43 09.02.2020
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