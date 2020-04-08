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İstanbul’da süper ay ‘evde kal’ yazısıyla görüntülendi!

Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen ‘süper ay’ İstanbul’da bu akşam görüntülendi. Gökdelenlerin arasında “Evde kal” yazısıyla birlikte görüntülenen süper ay, renkli görüntüler oluşturdu.

22:53 -
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Dünyaya en yakın konuma gelen ay, bulutların arasında seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu.

Normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen süper ay, bu akşam da İstanbul'da görüntülendi.

Gökdelenler arasında “Evde kal” yazısıyla birlikte görüntülenen süper ay, renkli görüntüler oluşturdu.


SÜPER AY NEDİR?

Eliptik yörüngesi nedeniyle dünyaya olan mesafesi değişen ay, yörüngesinin dünyaya en yakın olduğu noktasında dev ve parlak bir küre gibi beliriyor.

Ayın süper ay veya mikro ay olarak nitelendirilebilmesi için ne kadar yakın veya uzak olması gerektiğine dair resmi kurallar yoktur.

Bu nedenle, bir kaynak tarafından süper ay olarak sınıflandırılan bir dolunay, başkaları tarafından süper dolunay olarak değerlendirilmeyebilir. İHA

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