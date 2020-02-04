İstanbul’da süper lüks otelde taciz iddiası

Soruşturmaya konu olan Beşiktaş’ta bulunan lüks otelde 2 Şubat Günü gerçekleştirilen düğünün ardından yaşandı.

İddiaya göre; organizasyon yetkilisi Mustafa Y. çalışanı olan 24 yaşındaki K.C.’yi taciz etti. Olayı gören diğer çalışanlarının müdahalesi sonucu genç kadın kurtarıldı.

Akabinde K.C, polise şikâyetçi olurken, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Gözaltına alınarak Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Mustafa Y. sorguya alındı. Sorgunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Y. tutuklandı.

ARKADAŞIM YARDIM ETTİ

Taciz mağduru genç kadın ise başına gelenleri sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı:

* Çalıştığım şirketin yöneticisi tarafından cinsel saldırıya uğradım ve darp edildim. Şahıs alkollüydü ve ilk önce elle ve sözlü bir şekilde tacizine uğradım. Ona yüz vermedim ve ondan kaçtım. Beni defalarca yanına çekmeye çalıştı, ona istemediğimi belirttim.

* Hatta çalışma arkadaşlarımdan biri rahatsız olduğumu anladı ve o da beni o adamın yanından uzaklaştırmaya çalıştı. Ona teşekkür ettim ama sonra yönetici beni ondan uzaklaştırdığını anlayıp onu bundan alıkoydu.

DARP RAPORU VAR

* Yaşadığım cinsel saldırı sonucu boğazımı sıkmaktan, boğazımı zorla öpmekten izler mevcut ve göğsümün üst tarafında tırnak izleri vardı. İç bacağımda da kızarıklıklar vardı. Gittiğimiz doktor savcılıktan izin almadan özel bölgeyi muayene edemeyeceğini söyledi.

* Darp raporu aldım. İfademi verdim. Olayı yaşayan diğer kız arkadaşımla beraber sabaha kadar karakolda, hastanede tek başımıza mücadele ettik. O gece eve tek başıma bir taksi ile şüphe ve endişe içinde titreyerek döndüm. Psikolojik anlamda çöküntüdeyim.