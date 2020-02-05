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İstanbul’da taksiciler birbirine girdi: Çok sayıda kişi gözaltında

İstanbul Esenyurt’ta taksi durağı yeri nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. İki kişinin silahla yaralandığı kavga hastaneye de taştı. Polis hastanede çıkan arbedede çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

09:44 -
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İstanbul’da taksiciler birbirine girdi: Çok sayıda kişi gözaltında

Olay, Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi.

Taksi durakları arasında bir süredir yer tartışması yaşanıyordu. Sabaha karşı tartışma silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafları yatıştırdı.

Sabah saatlerinde tekrar toplanan taksiciler rakip durağın taksilerine ve durağına saldırdı. Saldırı sonucu 2 kişi silahla yaralandı. Yaralılardan birisinin sırtından mermi girişi olduğu öğrenildi.

FOTO: İHA

TAKSİLERİN CAMLARINI KALDIRIM TAŞI İLE KIRDILAR

Kavga sırasında durak etrafında bulunan 2 taksinin camlarının kaldırım taşı ile kırıldığı görüldü. Araçlar kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde tedbir amaçlı bulunan polis ekibi destek ekiplerin de gelmesiyle tarafları yatıştırdı.

FOTO: İHA

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Yaralı 2 kişi için devlet hastanesi aciline giden taraflar burada da ortalığı karıştırdı. İhbar üzerine hastaneye giden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

FOTO: İHA

Öte yandan, yaralıların tedavisi devam ederken polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (İHA)

Emniyet Esenyurt istanbul kavga Polis saldırı
Son güncelleme: 09:49 05.02.2020
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