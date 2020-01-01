İstanbul’da tam 30 bin kişi yeni yıla mum ışığında girdi

İstanbul Gaziosmanpaşa yaşanan ve yaklaşık 20 saat süren elektrik kesintisi vatandaş ve esnafın yılbaşı akşamını zehir etti. BEDAŞ'a ve Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne tepki gösteren vatandaşlar, yetkilileri kesintiye kayıtsız kalmakla suçladı.

ÇALIŞMALAR GEÇ BAŞLADI İDDİASI

Elektriklerin sabah saat 06:00 sularında kesildiğini belirten vatandaşlar birçok kez yetkilileri aradıklarını ancak ‘Çalışmaların başladığı ve tahmini 1 saat sonra elektriğin verileceği” cevabı aldıklarını söyledi. Bazı vatandaşlar çalışmaların saat 18:00 gibi başladığını belirterek, “Biz faturalarımızı ödüyoruz. Birkaç gün ödemesek hemen kesiyorlar. Sonra açma-kapama ücreti diyerek para alıyorlar. Yılbaşı akşamı yapılanlar Allah'tan reva mıdır?” diyerek kesintiye tepkilerini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER YÜKSELDİ

Bölgede sık sık elektriklerin kesildiğini ve yetkililerin kalıcı çözüm üretmediğini savunan mahalle esnafı BEDAŞ'ın yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne de tepki gösterdi. Bir vatandaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gaziosmanpaşa’nın merkezinde Merkez Mahallesinde Yıl Başı akşamında tam 16 saattir elektriğimiz yok. 21. Yüzyılda Orta Çağ’ı yaşattınız… Teşekkürler @GOPBelediyesi Teşekkürler @htahsinusta Teşekkürler @BEDASDestek” diye yazdı.