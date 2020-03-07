İstanbul’da tedavi gören mafya lideri ülkesine döndü!

Karadağlı Skaljar mafyası lideri İgor K. 28 Ocak'ta ülkesinde silahlı saldırıya uğradı. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da tren yolu geçidinde aracında beklerken silahlı saldırıya uğrayan İgor K., vücuduna isabet eden 7 kurşunla ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan İgor K., ambulans uçakla 7 Şubat'ta Almanya'daki Hannover Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

GÜNLÜK MALİYETİ 100 BİN EURO

Ameliyata alınan İgor K.'nın mafya lideri olduğu anlaşılınca güvenlik önlemleri artırıldı. İddiaya göre, Hannover Polisi'nin aldığı önlemlerin günlük maliyeti 100 bin Euro'ya çıktı. Koruma için 15 günde 1 buçuk milyon Euro harcanınca, İgor K.'nın sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı.

İSTANBUL’DA ÖZEL HASTANEYE YATIRILDI

Almanya'dan sınır dışı edilen mafya lideri, tedavisinin devamı için İstanbul'u tercih etti. Ambulans uçakla İstanbul'a gelen İgor K. Beşiktaş'ta özel bir hastaneye yatırıldı. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Şube Müdürlüğü'nün durumdan haberdar olması üzerine, hastanede güvenlik önlemi alındı.

BUGÜN TABURCU EDİLDİ

İgor K., tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi. İstanbul Havalimanı‘ndan uçağa binen İgor K.'nın ülkesine gittiği bildirildi.