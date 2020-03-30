İstanbul’da tedbirlere uymayanlara ceza yağdı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Buna göre İstanbul genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde 22 ilçede kural ihlali tespit edildi.

597 KİŞİYE İŞLEM UYGULANDI

Toplu taşıma kurallarına uymayan ve sosyal mesafeyi ihlal eden kişiler ile yasağa uymadan faaliyet gösteren işletme sahibi toplam 597 kişiye 444 bin 909 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 32 iş yerinin de mühürlendiği kaydedilirken, bir otomobilin trafikten men edildiği bildirildi. İHA

İLGİLİ HABER ABD'den gelen 210 kişi karantinaya alındı!