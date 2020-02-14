İstanbul’da terör operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin yıldönümü sebebiyle eylem arayışı içerisinde olan şüphelilere yönelik takip başlattı.

Yürütülen takipler sonucu adresleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda; bir adet tabanca, tabancaya ait 82 adet mermi, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile birlikte örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler sorguya alındı.