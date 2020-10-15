İstanbul’da terör operasyonu: 7 gözaltı

Operasyon İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen bir çalışmada, TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir ihbar üzerine harekete geçtiği belirtildi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmaların ardından Özel Harekat ve TEM operasyon timi eşliğinde operasyon düzenlendi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Terör örgütü güdümünde hareket eden İdil Kültür Merkezi ve TAYAD (Tutuklu Aileler ve Yardımlaşma Derneği) isimli STK'nın faaliyetlerini yürüttüğü adreste silah, patlayıcı madde ve örgütsel dokümanların bulunabileceği yönünde bilgi edinilmesi üzerine 14.10.2020 tarihinde saat 12.00 sıralarında söz konusu adrese yapılan operasyonda toplam (7) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.