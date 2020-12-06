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İstanbul’da TOMA devrildi

İstanbul Küçükçekmece'de bir toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) lastiğinin patlaması sonucu refüje çarparak yola devrildi. TOMA'nın içinde bulunan iki polis memuru kazayı yara almadan atlattı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:11, 06/12/2020
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İstanbul’da TOMA devrildi

Kaza saat 08.45 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre Topkapı istikametine giden TOMA’nın lastiği patladı. TOMA refüje çarparak yola devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı yara almadan atlatan iki polis memurunu tedbir amaçlı ambulansta ayakta tedavi etti. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. TOMA’nın yoldan kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. TOMA’nın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. (DHA)

D-100 Haber istanbul kaza Küçükçekmece Polis Sağlık trafik
Yayınlanma Tarihi:11:09,
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