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İstanbul’da toplu taşıma saat kaça kadar ücretsiz olacak?

Türkiye genelinde bugün itibariyle birçok öğrenci yüz yüze eğitime başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulların açılış günü sebebiyle toplu taşımanın 06.00 ile 14.00 saatleri arasından ücretsiz olacağını duyurdu.

09:21 -
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İstanbul’da toplu taşıma saat kaça kadar ücretsiz olacak?

Bugün itibariyle 2, 3 ve 4'üncü sınıflar ile 8'inci ve 12'nci sınıflar yüz yüze eğitime başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar göre İstanbulkart ücret entegrasyonuna dâhil; İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay, tünel araçları, Şehir Hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul tramvay, metro, hafif metro, füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçları ile Otobüs AŞ araçları saat 14.00'a kadar ücretsiz hizmet verecek.

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