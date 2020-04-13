İstanbul’da toplu taşımada yeni kurallar

İstanbul Valiliği, corona virüsü salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler aldı. Kararlar bugün 05.00 itibariyle yürürlüğe girdi.

MASKESİZ SÜRÜCÜ VE YOLCULARA CEZA UYGULANACAK

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, önlemler kapsamında; kara, deniz ve raylı sistemlerde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında bütün sürücü ve yolcuların maske kullanmaları zorunlu hale getirildi.

Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmayacağı belirtilen açıklamada, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara da ayrı ayrı ceza uygulanacağı ifade edildi.

AYAKTAKİ YOLCU SAYISI, OTURAN YOLCULARIN YARISINI GEÇMEYECEK

Açıklamada, toplu taşıma araçlarına yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu alınması halinde sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle, koltuk sayısının yüzde 50’sinden fazla oturan yolcu alınmayacağı vurgulandı.

Karar kapsamında ayaktaki yolcu sayısının ise, oturan yolcuların yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılacağı, araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanacağı belirtildi.

Ayrıca, seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli işaretlemelerin yapılacağına da dikkat çekildi.

Öte yandan bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sıvı el dezenfektanı bulundurulması da zorunlu hale getirildi.

MASKESİZ YOLCULAR METROBÜSE ALINMADI

Alınan tedbirler kapsamında belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında bugün saat 05.00’ten itibaren 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak.

Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu ve Kadıköy’deki Otobüs duraklarında sürücü ve vatandaşların maske takmaya özen gösterdiği görüldü.

Maskesi olmayanlar görevliler tarafından maske takmadan toplu taşıma araçlarına binemeyecekleri konusunda uyarıldı. Ayrıca bazı metrobüs şoförlerinin maskenin yanında koruyucu tulum da giydikleri gözlendi. (DHA)