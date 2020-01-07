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İstanbul’da trafik durma noktasında

İstanbul'da iki gündür etkisini sürdüren yağış ve fırtına sebebiyle ana arterlerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre sabah 09:00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 67'ye yükseldi.

08:58 -
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarıları yapılan şiddetli fırtına ve yağışlı hava, İstanbul kent gelinde sabah saatlerinde de etkisini gösterdi.

Sabah erken saatlerde ana arterlerde trafiğin yoğun olduğu görüldü.

Aynı zamanda toplu taşımayla ve yürüyerek işe, okula giden vatandaşların rüzgar ve yağış sebebiyle yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.

Rüzgardan dolayı vatandaşların ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Yağışlar zaman zaman Beylikdüzü çevresinde sulu kar şeklinde olurken, trafik yoğunluğu uygulamalarda yüzde 70’li seviyelere yaklaştı.

Beylikdüzü istanbul Meteoroloji trafik
Son güncelleme: 09:05 07.01.2020
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