İstanbul’da trafik magandası iş başında

Olay, 18 Ekim Pazar günü D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde meydana geldi.
D-100 Karayolu’nda cip sürücüsü, aynı yol üzerinde seyreden otomobilin sürücüsü olan Şükrü G.’den yol istedi. Şükrü G.’nin kendisine yol vermemesi üzerine sinirlenen sürücü, otomobilin önünü kesti.
Cipinde inen sürücüsü, Şükrü G.’nin kullandığı otomobilin başına gelip küfürler savurmaya başladı. Otomobilin camlarına yumruklar atan saldırganı gören vatandaşlar, onu güçlükle sakinleştirip tekrar aracına bindirdi. Trafikte yaşanan o anlar, saldırıya uğrayan otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)