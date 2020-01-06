İstanbul’da trafik yine felç!

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde de artarak devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 09.00’da yoğunluk yüzde 76’ya; saat 10.45’de ise yüzde 56’ya düşerken, bazı İDO seferleri de iptal oldu.

Sabah saatlerinde etkisini arttıran yağış, bazı yollarda ufak çaplı su birikintileri oluştururken, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi’nde cadde üzerinde bulunan rögar kapakları, şiddetli yağışın ardından taştı.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, işlerine gitmek üzere yola çıkan yurttaşlar yollarda zor anlar yaşadı. Yağışla birlikte uzun araç kuyrukları ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre 10:46’de yoğunluk yüzde 56’ya ulaştığı görülüyor.

Şiddetli rüzgar ve sağanak yağışta vatandaşlar da yollarda yürümekte zorlandı. Yağışın gün içerisinde etkisini artırması bekleniyor.

İDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ



İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) de bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle: 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı; 08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa; 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy; 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa; 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy.

‘ANİ SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI'

Meteoroloji dün yaptığı açıklamada, “Bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek sağanağın, il genelinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer vermişti. (DHA/İHA)