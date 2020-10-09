İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da iki gündür yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Öğle saatlerinde güneşli havanın ardından yağış aralıklarla devam etti. Akşam mesai bitiminde etkisini artıran yağmurda, vatandaşlar ve sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü. Yağış nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Yoğunluk her iki yakada da özellikle TEM ve D-100 kara yolunda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 18:15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı. İHA