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İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 50’ye yaklaştı!

İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB'nin trafik haritasına göre, yoğunluk yüzde 47'ye ulaşırken İstanbul'un belirli noktalarında trafik durma noktasına geldi.

18:32 -
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İstanbul’da corona virüsü tedbirleri kapsamında uzun süre trafikte yoğunluğu yaşanmamıştı.

Bu akşam iş çıkış saatlerinde İstanbul’un belirli noktalarında trafik durma noktasına geldi.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü Avrupa’dan Anadolu’ya geçişlerde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

D-100 kara yolu Haliç Köprüsü çıkışından Beylikdüzü istikametinde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Haliç Köprüsü’nde saat 18.00 itibari ile çift yönlü yoğunluk oluştu.

İBB’nin trafik haritasına göre, saat 18.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 47’ye ulaştı. DHA

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Son güncelleme: 18:38 14.05.2020
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