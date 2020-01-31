İstanbul’da üvey anne dehşeti! İfadesi ortaya çıktı…

İstanbul Ümraniye’de 21 Ocak günü, 14 yaşındaki üvey kızının üstüne kaynar su dökerek yaktığı iddia edilen ve gözaltına alınan Y.T., savcılıktaki ifadesinin ardından “taksirle yaralama” suçundan çıkarıldığı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Üvey annenin ifadesi ortaya çıktı.

‘ÇAYDANLIK DİRSEĞİME ÇARPTI’ DEDİ

Olayın kaza olduğunu savunan 29 yaşındaki Y.T. ifadesinde, “Eşimin boşandığı eşinden olan kızı I.T., ara tatil nedeniyle bizde kalıyordu. Ben, eşim ve I.T. beraber yemek yedik. Yemekten sonra ben çay demledim. I.T. ocağın altında bulunan bulaşık makinesinden bardak ve kaşık çıkardığı sırada kafasını dirseğime çarptı. Bunun üzerine çaydanlık kendisinin üzerine devrildi. Direk üzerine soğuk su döktüm ve eşimi çağırdım” dedi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Küçük kız ile arasında problem olmadığını söyleyen Y.T. suçlamaları kabul etmeyerek, “5 aylık hamileyim ve 8 aylık da bir oğlum bulunmaktadır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı. Öte yandan Y.T. olayın ardından eşiyle birlikte üvey kızını hastaneye götürdüklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Olay Ümraniye’de 21 Ocak gecesi Ümraniye’de meydana geldi. 14 yaşındaki kız çocuğu I.T., 21 Ocak gecesi üzerine kaynar su dökülünce hastaneye kaldırıldı. Üvey annesi Y.T.’nin bilerek üzerine kaynar su döktüğünü söylemesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Y.T. hakkında “taksirle yaralama” suçundan soruşturma başlatıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Gözaltına alınan Y.T., emniyet işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık, Y.T.’nin, adli kontrol şartı ile serbest bırakılması koşuluyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hakimlik, Y.T.’yi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Mahkeme, Y.T.’nin haftada bir gün karakola giderek imza vermesine karar verdi.