İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 60 bin extasy ele geçirildi

Operasyon, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda, 2 şüpheli tespit edildi.

Yapılan takip çalışmalarının ardından Sultangazi 50’nci Yıl Mahallesi’nde bulunan adrese operasyon düzenledi. Baskında Ahmet A.(34) Sinan A.(38), İsa D.(20) ve Ramazan Y.(32) gözaltına alındı.

60 BİN EXTASY

Adreste yapılan aramalarda, 60 bin adet extacy hap, bir ruhsatsız tabanca, bir de Kalaşnikof tipi uzun namlulu tüfek ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ 42 SUÇ KAYDI

Emniyete götürülen şüphelilerin toplam 42 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet A. tutuklanırken, Sinan A. için adli kontrol hükmü uygulandı. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.