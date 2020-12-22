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İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyona özel harekat timleri ve polis helikopteri de destek verdi.

Güncellenme: 07:22, 22/12/2020
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İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik il genelinde operasyon yaptı.

Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen birçok adrese sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı baskınlar yapıldı.

FOTO: DHA

Yapılan operasyona özel harekat timleri ve polis helikopteri de destek verdi.

Baskın yapılan evlerden biri de Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hanedan Sokak’taki 4 katlı binanın bodrum katı oldu. Polisin adreslerdeki aramaları sürerken, gözaltına alınan şüpheliler ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

 

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Yayınlanma Tarihi:07:14,