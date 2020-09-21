İstanbul’da yağmur bekleniyor! İl il hava durumu tahmini…

Hafta sonu Marmara ve Ege rüzgarlı geçti ve hava sıcaklığı 5 derece düşüş gösterdi. Meteoroloji'nin uyarısına göre; bugün ,ç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, Bursa’nın doğusu, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Ordu, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Niğde’nin doğu ilçeleri, Kayseri’nin güney kesimleri ve Ankara’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA

Parçalı bulutlu, batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

ADANA

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, kuzeyinin yüksekleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı