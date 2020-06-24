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İstanbul’da yağmur yeniden etkili olmaya başladı

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından yağmur tekrar başladı. Sağanakla birlikte İstanbul'u kara bulutlar sardı.

16:47 -
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İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından yağmur yeniden etkili olmaya başladı.

İstanbul semalarında kara bulutların gökyüzünü yeniden kapladığı görüldü.

Beşiktaş’ta da yağmur kendini gösterdi. (FOTO: DHA)

Etkili olan yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Vatandaşların koşarak kaçmaya çalıştığı görüldü.

DÜN ÇOK ETKİLİ OLDU

İstanbul’da kuvvetli sağanak, rüzgar, hortum dün çok etkili olmuş ve Esenyurt’ta 31 yaşındaki Ahmed Ş. hayatını kaybetmişti.

Meteorolojik verilere göre sağanağın düne göre daha az etkili olması bekleniyor.

Yenibosna'da vatandaşlar yağmurdan kaçtı. (FOTO: İHA)

Esenyurt’ta dün meydana gelen sel felaketi nedeniyle bodrum ve zemin katlarındaki birçok ev sular altında kalmıştı.

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