İstanbul’da yakalandılar! IŞİD’in ‘Yabancı Teröristleri’ne operasyon

Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. IŞİD’e yönelik yapılan çalışmalarda, terör örgütüne maddi ve lojistik destek sağladıkları belirlenen ‘Yabancı Teröristleri’ hücresi tespit edildi.
7 İLÇEDE OPERASYON
Araştırmalarda belirlenen şüphelilerin, geçmiş dönemde IŞİD saflarında bulundukları ve faaliyetlerine İstanbul’da devam ettikleri belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Sultangazi, Silivri, Bahçelievler, Fatih, Güngören, Şişli, Esenyurt’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
12 adrese düzenlenen baskınlarda 9’u yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.