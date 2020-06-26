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İstanbul’da yakalandılar! IŞİD’in ‘Yabancı Teröristleri’ne operasyon

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'in 'Yabancı Terörist' yapılanmasına yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında, 10 kişi gözaltına alındı.

Habip ATAM
14:00 -
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İstanbul’da yakalandılar! IŞİD’in ‘Yabancı Teröristleri’ne operasyon

Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. IŞİD’e yönelik yapılan çalışmalarda, terör örgütüne maddi ve lojistik destek sağladıkları belirlenen ‘Yabancı Teröristleri’ hücresi tespit edildi.

7 İLÇEDE OPERASYON 

Araştırmalarda belirlenen şüphelilerin, geçmiş dönemde IŞİD saflarında bulundukları ve faaliyetlerine İstanbul’da devam ettikleri belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Sultangazi, Silivri, Bahçelievler, Fatih, Güngören, Şişli, Esenyurt’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 adrese düzenlenen baskınlarda 9’u yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bahçelievler Emniyet Esenyurt IŞİD istanbul operasyon Terör terör örgütü
Son güncelleme: 14:26 26.06.2020
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