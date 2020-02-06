Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da yarın (7 Şubat Cuma) okullar tatil mi? İstanbul Valiliği’nden tatil açıklaması geldi mi?

İstanbul'un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı görülmeye başlandı. Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından kar yağışının başladığı İstanbul'da öğrenciler "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki İstanbul Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi? İstanbul'da yarın okullar tatil olur mu? İşte tüm detaylar...

19:54 -
Haberler Gündem
İstanbul’da yarın (7 Şubat Cuma) okullar tatil mi? İstanbul Valiliği’nden tatil açıklaması geldi mi?

Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı görülmeye başlandı. Öğrecilerin akıllarında ise “İstanbul’da yarın okullar tatil mi?” sorusu var. Kar yağışının İstanbul’da pazar gününe kadar özellikle yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi? İstanbul’da yarın (7 Şubat cuma) okullar tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtları.

İSTANBUL’DA YARIN (7 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ? 

İstanbul Valiliği’nden henüz kar tatili ile ilgili bir açıklama yapılmadı ve yarın eğitime devam edilecek. Kar yağışının ulaşımı etkileyecek boyutlara gelmesi durumunda valilikten açıklama yapılabilir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL1°C7°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu.

İLGİLİ HABERMeteoroloji'den 16 ilde yoğun kar ve çığ uyarısı!Meteoroloji'den 16 ilde yoğun kar ve çığ uyarısı!

 

İLGİLİ HABERİstanbul ve Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? Ankara Valiliği ve İstanbul Valiliği'nden kar tatili duyurusu geldi mi?İstanbul ve Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? Ankara Valiliği ve İstanbul Valiliği'nden kar tatili duyurusu geldi mi?
Son güncelleme: 19:57 06.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more