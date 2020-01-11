Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı

İstanbul Valiliği’nden hava durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, İstanbul’u bu hafta sonu mevsim normallerinde seyreden bir havanın beklediği kaydedildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan tahminlerin yer aldığı açıklamada şöyle denildi:

*İstanbul bugün puslu, yarın ise yağışlı olacak. Bugün gece saatlerinden itibaren etkili olan puslu hava yerini güneşe bırakırken sıcaklığın en düşük 4, en yüksek 10 derece olması bekleniyor.

*Pazar günü ise güneşli havanın yerini yağmura bırakacağı ve hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 8 derece olması ve rüzgârın Kuzeydoğu yönünden saatte 20 km hızla eseceği tahmin ediliyor.

*İstanbul’un yeni haftaya güneşli başlayacağı ve hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. (DHA)