İstanbul’da ‘yeni normal’ denetimi: 41 işletmeye ceza

1 Haziran itibarıyla normalleşme adımlarının atılması sonrası, İstanbul’da dün akşam yeni normal dönem için denetimler başlatıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada denetim sonuçlarını açıkladı.

Vali Yerlikaya, denetlenen 3 bin 241 işletmeden 41 iş yerine ceza kesildiğini belirtti. Ayrıca 102 konaklama tesisinin dördüne de işlem yapıldı.

Yerlikaya’nın yaptığı açıklama şöyle:

“İstanbul’da dün gece ‘yeni normal’ kapsamında, turizm işletme belgesi olanlar dahil 3 bin 241 işletme denetlendi, 41 iş yerine cezai işlem uygulandı. 102 konaklama tesisinin 4’üne işlem yapıldı. Kurallara uyalım, uymayanları 155 ve 156’ya bildireli.”