İstanbul’da zorunlu maske uygulamasında ilk gün

Corona virüsü tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa’da sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu getirildi. Maske takmayana idari para cezası ve adli işlem uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ilk sabahında İstanbul’da vatandaşların çoğunluğunun bu kurala uyduğu görüldü.

Vaka sayısının son günlerde ortalama olarak 620 olduğu İstanbul'da sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maske taktıkları görüldü.

Metrobüs ve otobüs duraklarında oluşan kalabalıkta da maskeli yüzlerin olması dikkat çekti. (DHA-İHA)