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İstanbul’da zorunlu maske uygulamasında ilk gün

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sabah saatlerinde toplu taşımayı kullanan vatandaşların maske kullanımına dikkat ettiği görüldü.

09:00 -
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Corona virüsü tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa’da sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu getirildi. Maske takmayana idari para cezası ve adli işlem uygulanacak.

FOTO: İHA

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ilk sabahında İstanbul’da vatandaşların çoğunluğunun bu kurala uyduğu görüldü.

FOTO: DHA

Vaka sayısının son günlerde ortalama olarak 620 olduğu İstanbul'da sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maske taktıkları görüldü.

FOTO: DHA

Metrobüs ve otobüs duraklarında oluşan kalabalıkta da maskeli yüzlerin olması dikkat çekti. (DHA-İHA)

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Son güncelleme: 09:30 18.06.2020
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