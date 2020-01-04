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İstanbul’daki baraj doluluk oranları artıyor! 15 günde değişti…

İstanbul'da Aralık ayında yüzde 33'e kadar düşen barajlardaki doluluk oranı yağışların ardından yüzde 39'a yükseldi. Son 10 yılın en düşük doluluğu 2 Aralık'ta görülmüştü, doluluk oranlarının artışa geçmesi sevindirdi.

12:04 -
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İstanbul’daki baraj doluluk oranları artıyor! 15 günde değişti…

İstanbul kurak bir sonbahar geçirdi. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 33’e kadar düştü. 2 Aralık’ta son 10 yılın en düşük doluluk oranının ardından barajlar son 15 günlük yağışlarla dolmaya başladı. 21 Aralık’ta yüzde 33.98 doluluk oranı ölçülen barajlardaki doluluk bugün ise yüzde 39,02 olarak ölçüldü. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlarla barajların daha da dolması bekleniyor.

İSKİ verilerine göre son 15 günlük baraj doluluk oranı ölçümleri.

YAĞIŞLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

İstanbul’da pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası kendini gösterecek. Yağışların barajların doluluk oranlarını artıracağı tahmin ediliyor.

istanbul pazar
Son güncelleme: 12:11 04.01.2020
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