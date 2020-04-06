İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 68’i aştı!

İstanbul'daki barajların doluluk oranının yüzde 68’i aştığı duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul’da su sıkıntısının olmadığını belirtti.

Ongun, “Salgına karşı hijyen tedbirlerine riayet edelim ama su tasarrufuna da mutlaka özen gösterelim” dedi.

“TERKOS VE ISTRANCALAR İYİ YAĞIŞ ALDI”

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu da konuyla ilgili şunları söyledi:

* Bu son yağan yağmurlar da Avrupa Yakası’nda bizleri güldürdü.

* Özellikle Terkos ve Istrancalar bölgesi iyi yağış aldı.

* Cumartesi, pazar yağışlarla yaklaşık 22 milyon metreküp İstanbul’a yağış aldık.

* Bugün itibariyle doluluk oranımız yüzde 68.70’e, toplam rezervimiz de 596 milyon 810 bin metreküpe ulaşmış oldu.