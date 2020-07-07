İstanbul’daki dehşet anı görüntüleri ortaya çıktı…

Beyoğlu Bülbül Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde dün saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, sevgili oldukları iddia edilen Elmas F. ve Osman A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Osman A.(65) tabancasını çıkararak sevgilisine ateş açmış, kurşunlardan biri 58 yaşındaki Elmas F.'nin kasığına isabet etmişti.

Kadının kanlar içinde yere yığılması sonrası panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Beyoğlu polisi, saldırgan Osman A.'yı etkisiz hale getirerek gözaltına almıştı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Elmas F. ile Osman A.’nın caddede karşılaşarak tartışmaya başladığı görülüyor. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman A. silahını çıkararak Elmas F.’te ateş açıyor.

Silahtan çıkan kurşunun isabet etmesiyle kadın yere yığılırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyor. (DHA)