İstanbul’daki gıda zehirlenmesi soruşturmasında ev hapsi kararı

Maltepe ve Beykoz’da dün birden fazla inşaat şantiyesinde 190 kişinin zehirlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki kişi, emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

Şüpheliler E.A. ve S.P., savcılık sorgularının ardından, ‘Taksirle birden çok kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçundan tutuklanmaları talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Savcılığın tutuklama talebini reddeden mahkeme, suç vasfının ve delil durumunun şüpheliler lehine değişebileceğini gerekçe göstererek şüpheliler hakkında, ‘konutu terk etmeme’ kararı verdi. Şüphelilerin yurt dışına çıkışları da yasaklandı. DHA