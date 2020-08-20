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İstanbul’daki sel baskınıyla ilgili açıklama!

Arnavutköy Kaymakamlığı, ilçede yaşanan sel baskınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Yapılan tespitlere göre 45 mesken ve 4 iş yerinin çoğunluğunda kanal arızasından kaynaklanan su baskını ihbarı alınmıştır. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Sozcu.com.tr
18:39 -
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İstanbul’daki sel baskınıyla ilgili açıklama!

Arnavutköy’de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ilçe genelindeki birçok binanın hasar görmesine sebep oldu. Bir gecekondunun duvarının yıkıldığı bölgede, zarar gören evlerde hasar tespiti yapıldı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından sel baskınlarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*İlçemizde bugün sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış sonucunda saat 12.00 itibariyle yapılan tespitlere göre 45 mesken ve 4 iş yerinin çoğunluğunda kanal arızasından kaynaklanan su baskını ihbarı alınmıştır.

Arnavutköy İtfaiye Grup Amirliği tarafından ihbar yapılan yerlerin tamamına müdahale edilmiş, yeni gelen çağrılara göre hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

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