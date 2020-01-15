İstanbul’daki cinayet ile ilgili kan donduran detay

Arnavutköy’deki ormanlık alanda geçtiğimiz 13 Ocak günü mantar toplamaya çıkan iki kişi, battaniyeye sarılı halde bir kadın cesediyle karşılaşınca polise haber vermiş, başına sert bir cisimle vurularak öldürülen kadının 39 yaşındaki Melehat İşbir olduğunu ortaya çıkmıştı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bir tekstil fabrikasında çalışan Melahat İşbir'in iki evlilik yaptığını ve ilk eşinden olan oğlu Batuhan Ü. ile birlikte Esenler'de yaşadığını belirledi.

Esenler'deki adreste yapılan detaylı araştırmalarda Melahat İşbir'i oğlu Batuhan Ü. tarafından öldürdüğünü belirlendi. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis, Batuhan Ü.'nün Furkan Salih G. isimli arkadaşıyla Melahat İşbir'in cesedini taşıdığı görüntülere ulaştı. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, Batuhan Ü. ve arkadaşı Furkan Salih G.'yi gözaltına aldı.

ANNESİNİN CESEDİYLE AYNI EVDE YAŞAMIŞ

Emniyette yapılan sorgulamalarda cinayeti itiraf eden Batuhan Ü., “Annemle birlikte yaşıyorduk. Bir süredir annem tanımadığım bir erkekle eve gelince tartışma yaşadık. Tartışma alevlenince 19 Aralık günü elime geçen bir cisimle anneme bir kez vurdum. Ölen annemle bir hafta aynı evde yaşadık. Daha sonra arkadaşımı arayarak annemin cansız bedenini Arnavutköy'deki ormanlık alana gömdük” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki şüpheli de adliyeye sevk edildi.